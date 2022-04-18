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Посольство Іспанії відновить роботу в Києві через кілька днів

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Мадрид, Понеділок 18 квітня 2022 14:29
Посольство Іспанії відновить роботу в Києві через кілька днів Фото: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (facebook com pedro sanchezperezcastejon)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес анонсував повернення іспанського посольства до Києва через кілька днів. За його словами, рішення прийнято для підтримки українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву іспанського прем'єра.

"Через кілька днів ми збираємося знову відкрити посольство Іспанії в Києві на знак підтримки іспанським урядом і суспільством українського народу", - сказав Санчес в ефірі телеканалу Antena3.

Він підкреслив, що Іспанія з Україною і рішуче виступає проти Путіна. Прем'єр додав, що єдність - це головний стримувальний для глави Кремля фактор.

Нагадаємо, на початку війни Росії проти України Іспанія закрила своє посольство в Києві, попередньо евакуювавши з української території своїх громадян, які виявили таке бажання.

Зазначимо, після відступу окупантів від Києва в українську столицю почали повертатися іноземні посольства. Так, з Понеділка відновила роботу дипмісія Італії, а тижнем раніше в місто повернувся посол ЄС.

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