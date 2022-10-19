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Посольство Індії в Україні закликало громадян негайно виїхати з країни

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Середа 19 жовтня 2022 21:02
Посольство Індії в Україні закликало громадян негайно виїхати з країни Фото: Посольство Індії в Україні закликало громадян негайно виїхати з країни (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Через ескалацію бойових дій по всій території України, громадян Індії закликають покинути країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Посольства Індії в Україні.

"Зважаючи на погіршення ситуації з безпекою та нещодавню ескалацію бойових дій у всій Україні, громадянам Індії радять не відвідувати Україну", - йдеться у повідомленні.

Також посольство закликає своїх громадян виїхати з України. Зокрема мова йде про студентів та радять якнайшвидше виїхати всіма доступними способами.

Нагадаємо, що Китай закликав своїх громадян "якнайшвидше" виїхати з України.

Раніше посольство США у Києві закликало американців виїхати з України, коли це буде безпечно. Такий заклик було зроблено через масовані російські атаки по Україні.

Також посольства країн західних партнерів України не планують евакуюватися з Києва через масовані удари росіян по мирних містах.

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