Фото: Посольство Індії в Україні закликало громадян негайно виїхати з країни (GettyImages)

Через ескалацію бойових дій по всій території України, громадян Індії закликають покинути країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Посольства Індії в Україні.