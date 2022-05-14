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Посольство Индии в Украине возвращается в Киев

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Киев, Суббота 14 мая 2022 04:11
Посольство Индии в Украине возвращается в Киев Флаг Индии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Индийское посольство в Украине возобновит свою работу с понедельника. Ранее дипломатическое представительство временно находилось в столице Польши – Варшаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Индии.

Посольство Индии в Киеве откроется в понедельник, 17 мая. Дипломатическое представительство Индии в Украине функционировало до 13 марта, но потом на два месяца переехало в Варшаву в связи с активными боевыми действиями.

Ранее сообщалось, что в Киев вернулось посольство Армении в Украине. Его консульский отдел с 23 мая снова будет принимать граждан в Киеве.

Также напомним, что 10 мая свою работу в Киеве возобновило дипломатическое представительство Германии.

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