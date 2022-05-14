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Посольство Індії в Україні повертається до Києва

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Київ, Субота 14 травня 2022 04:11
Посольство Індії в Україні повертається до Києва Прапор Індії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Індійське посольство в Україні відновить свою роботу з понеділка. Раніше дипломатичне представництво тимчасово перебувало в столиці Польщі - Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Індії.

Посольство Індії в Києві відкриється в понеділок, 17 травня. Дипломатичне представництво Індії в Україні функціонувало до 13 березня, але потім на два місяці переїхало до Варшави у зв'язку з активними бойовими діями.

Раніше повідомлялося, що до Києва повернулося посольство Вірменії в Україні. Його Консульський відділ з 23 травня знову прийматиме громадян у Києві.

Також нагадаємо, що 10 травня свою роботу в Києві відновило дипломатичне представництво Німеччини.

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