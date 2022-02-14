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Посольство в Британии заверило, что планы Украины по вступлению в НАТО остаются неизменными

Автор: Валерия Полищук

Посольство Украины в Великобритании заверило, что планы Киева по вступлению в НАТО остаются неизменными. Поскольку это прописано в Конституции страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства в Twitter.

"После интерпретаций разговора (посла Вадима Пристайко с BBC: - ред.) мы должны прояснить, что планы вступления в НАТО остаются неизменными. Это ясно регламентируется нашей Конституцией. Пока Украина не является членом альянса, мы готовы рассматривать другие договоры, включая двусторонние, чтобы предотвратить войну", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что посол в Британии Вадим Пристайко якобы допустил отказ Украины от НАТО, чтобы не было полномасштабной войны с РФ. В МИД Украины заявили, что эти слова были вырваны из контекста.

После он объяснил, что раннее заявление было результатом недоразумения и добавил, что речь шла о соглашениях с другими странами.

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