Посольство Ирландии возобновило работу в Киеве
Посольство Ирландии в Украине, которое работало дистанционно от начала вторжения, возобновило работу в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTE.
Министр иностранных дел Саймон Ковени объявил об открытии посольства Ирландии в Киеве.
"Поскольку посольство возобновляет свою работу в Киеве, ключевым приоритетом команды будет обновление и наращивание сети контактов с украинскими чиновниками", - заявил министр.
Такая коммуникация нужна для предоставления поддержки и помощи Ирландии правительству и народу Украины.
Ковени заявил что, ведомство продолжает "категорически не советовать" поездки в Украину всем своим гражданам.
Напомним, что судно с украинской кукурузой прибыло в Ирландию.
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