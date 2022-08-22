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Посольство Ирландии возобновило работу в Киеве

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Киев, Понедельник 22 августа 2022 18:13
Посольство Ирландии возобновило работу в Киеве Фото: Посольство Ирландии возобновило работу в Киеве (facebook.com/SimonCoveney)
Автор: Дмитрий Браславский

Посольство Ирландии в Украине, которое работало дистанционно от начала вторжения, возобновило работу в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTE.

Министр иностранных дел Саймон Ковени объявил об открытии посольства Ирландии в Киеве.

"Поскольку посольство возобновляет свою работу в Киеве, ключевым приоритетом команды будет обновление и наращивание сети контактов с украинскими чиновниками", - заявил министр.

Такая коммуникация нужна для предоставления поддержки и помощи Ирландии правительству и народу Украины.

Ковени заявил что, ведомство продолжает "категорически не советовать" поездки в Украину всем своим гражданам.

Напомним, что судно с украинской кукурузой прибыло в Ирландию.

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