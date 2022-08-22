Посольство Ирландии возобновило работу в Киеве

Посольство Ирландии в Украине, которое работало дистанционно от начала вторжения, возобновило работу в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTE.

Министр иностранных дел Саймон Ковени объявил об открытии посольства Ирландии в Киеве. "Поскольку посольство возобновляет свою работу в Киеве, ключевым приоритетом команды будет обновление и наращивание сети контактов с украинскими чиновниками", - заявил министр. Такая коммуникация нужна для предоставления поддержки и помощи Ирландии правительству и народу Украины. Ковени заявил что, ведомство продолжает "категорически не советовать" поездки в Украину всем своим гражданам.