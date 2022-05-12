Посольство Армении возобновило работу в Киеве

Посольство Армении в Украине, которое в начале марта переехало из Киева на запад Украины, вернулось в столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства.

"Уважаемые соотечественники! Мы рады сообщить, что Посольство Армении в Украине возобновило свою привычную работу в Киеве", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что консульский отдел с 23 мая снова будет принимать граждан в Киеве, на улице Сечевых Стрельцов, 51/50.