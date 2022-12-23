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В посольстве США оценили визит Зеленского в Вашингтон: Это была отличная командная работа

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Пятница 23 декабря 2022 06:21
В посольстве США оценили визит Зеленского в Вашингтон: Это была отличная командная работа Фото: Посол США в Украине Бриджит Бринк (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В организации визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон одну из важных ролей отыграла Оксана Маркарова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла США в Украине Бриджит Бринк.

Американская дипломатка отметила, что ей повезло сотрудничать с украинской коллегой, которая является близким и ценным партнером.

"Содействие организации визита Владимира Зеленского в Вашингтон, включая встречу двух президентов в Белом доме, свидетельствует о замечательной командной работе", - подчеркнула Бринк.

Она также обнародовала в соцсети совместное фото с Маркаровой.

Напомним, все подробности визита Зеленского в США и его переговоры с Байденом - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки
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