В посольстве США оценили визит Зеленского в Вашингтон: Это была отличная командная работа

В организации визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон одну из важных ролей отыграла Оксана Маркарова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла США в Украине Бриджит Бринк.

Lucky для труду з closelly with my sester ambassador - and close and valued partner - @OMarkarova , Украина's Ambassador к US Supporting @ZelenskyyUa 's visit do Washington, включая белый дом, путешествуя между двумя предпринимателями, был большой человек. pic.twitter.com/coSXoi5sYy

Она также обнародовала в соцсети совместное фото с Маркаровой.

"Содействие организации визита Владимира Зеленского в Вашингтон, включая встречу двух президентов в Белом доме, свидетельствует о замечательной командной работе", - подчеркнула Бринк.

Американская дипломатка отметила, что ей повезло сотрудничать с украинской коллегой, которая является близким и ценным партнером.

Напомним, все подробности визита Зеленского в США и его переговоры с Байденом - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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