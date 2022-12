В посольстве США оценили визит Зеленского в Вашингтон: Это была отличная командная работа

Американская дипломатка отметила, что ей повезло сотрудничать с украинской коллегой, которая является близким и ценным партнером.

"Содействие организации визита Владимира Зеленского в Вашингтон, включая встречу двух президентов в Белом доме, свидетельствует о замечательной командной работе", - подчеркнула Бринк.

Она также обнародовала в соцсети совместное фото с Маркаровой.

