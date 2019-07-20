В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени для голосования

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В настоящее время УИК получила новые бюллетени для голосования

В участковой избирательной комиссии заграничного избирательного участка №900025 в Республике Индия 19 июля были испорчены все избирательные бюллетени для голосования во время внеочередных выборов в Верховную раду. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Индии.

Сообщается, что в результате безотлагательно принятых мер со стороны посольства Украины в Индии, Министерства иностранных дел и Центральной избирательной комиссии Украины, сегодня, 20 июля, УИК были получены новые бюллетени.

Голосование пройдет без каких-либо изменений, 21 июля с 8:00 до 20:00 в помещении посольства Украины в Республике Индия.

Напомним, 15 июля Центральная избирательная комиссия передала участковым избирательным комиссиям заграничных избирательных участков бюллетени для голосования.

Всего на 102 зарубежных избирательных участка передали 449 тыс. 172 бюллетеня. После завершения процедуры передачи был составлен соответствующий протокол Центральной избирательной комиссии.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила специальному избирательному участку №801052, который находится на украинской полярной станции, распечатать бюллетени для внеочередных выборов в Раду.