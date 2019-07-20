В посольстві України в Індії зіпсували всі бюлетені для голосування

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

В даний час ДВК отримала нові бюлетені для голосування

У дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці №900025 в Республіці Індія 19 липня були зіпсовані всі виборчі бюлетені для голосування під час позачергових виборів у Верховну раду. Про це повідомляє прес-служба посольства України в Індії.

Повідомляється, що в результаті невідкладно вжитих заходів з боку посольства України в Індії, Міністерства закордонних справ і Центральної виборчої комісії України, сьогодні, 20 липня, ДВК були отримані нові бюлетені.

Голосування пройде без будь-яких змін, 21 липня з 8:00 до 20:00 в приміщенні посольства України в Республіці Індія.

Нагадаємо, 15 липня Центральна виборча комісія передала дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць бюлетені для голосування.

Лише на 102 закордонних виборчих ділянки передали 449 тис. 172 бюлетеня. Після завершення процедури передачі було складено відповідний протокол Центральної виборчої комісії.

Раніше Центральна виборча комісія (ЦВК) дозволила спеціальної виборчої дільниці №801052, який знаходиться на української полярної станції, друкувати бюлетені для позачергових виборів у Раду.