ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В посольстві України в Індії зіпсували всі бюлетені для голосування

Новини » Вибори 2019    20.07.2019 - 18:47
В посольстві України в Індії зіпсували всі бюлетені для голосування
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

В даний час ДВК отримала нові бюлетені для голосування

У дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці №900025 в Республіці Індія 19 липня були зіпсовані всі виборчі бюлетені для голосування під час позачергових виборів у Верховну раду. Про це повідомляє прес-служба посольства України в Індії.

Повідомляється, що в результаті невідкладно вжитих заходів з боку посольства України в Індії, Міністерства закордонних справ і Центральної виборчої комісії України, сьогодні, 20 липня, ДВК були отримані нові бюлетені.

Голосування пройде без будь-яких змін, 21 липня з 8:00 до 20:00 в приміщенні посольства України в Республіці Індія.

Нагадаємо, 15 липня Центральна виборча комісія передала дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць бюлетені для голосування.

Лише на 102 закордонних виборчих ділянки передали 449 тис. 172 бюлетеня. Після завершення процедури передачі було складено відповідний протокол Центральної виборчої комісії.

Раніше Центральна виборча комісія (ЦВК) дозволила спеціальної виборчої дільниці №801052, який знаходиться на української полярної станції, друкувати бюлетені для позачергових виборів у Раду.

 

У Міноборони Індії назвали строки поставок російських С-400 В Індії число загиблих в результаті повеней перевищило 50
Новини України Порошенко Зеленський Індія
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся