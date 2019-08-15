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В посольстве США озвучили предпосылки визита Трампа в Украину

Новости » Политика    15.08.2019 - 12:25
В посольстве США озвучили предпосылки визита Трампа в Украину
Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Тейлор подчеркнул, что важных для США вопросов по Украине достаточно

Поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор назвал предпосылки визита американского лидера Дональда Трампа в Украину. Об этом он сказал в интервью изданию "Европейская правда".

Тейлор отметил, что визит Трампа в нашу страну может стать отличным сигналом поддержки Украины на международной арене.

"Вопросов, касающихся Украины и важных для США - предостаточно. В Украине продолжается война. Война, вызванная русскими. Передача сигнала поддержки Украины в этих условиях - важная вещь. Мы, конечно, можем это делать разными способами, но если будет избран путь сделать это с помощью визита - это будет хорошее решение", - сказал он.

Напомним, Тейлор заявил, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится осенью. Он добавил, что по результатам встречи ожидается укрепление отношений США и Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, в Офисе президента Украины сообщали, что еще уточняют даты встречи президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Отметим, 25 июля Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Американский лидер поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических выборов.

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Новости Украины Уильям ТейлорДональд Трамп
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