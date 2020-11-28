В посольстве США ответили на обвинения во "внешнем управлении" Украиной

Соединенные Штаты работают открыто и прозрачно в партнерстве с правительством Украины и по его просьбе. Цель помощи состоит в том, чтобы делать Украину безопаснее и богаче, чтобы продвигать реализацию евроатлантических устремлений страны, закрепленных в ее Конституции.

Об этом говорится в официальном заявлении посольства США в Украине для Студии Савика Шустера.

"Обвинения в том, что Соединенные Штаты и другие западные партнеры занимаются "внешним управлением" внутренними делами Украины, являются не просто ошибочными, а переворачивают реальность вверх ногами", - говорится в заявлении.

Как отметили в посольстве, США глубоко беспокоятся о народе Украины и ценностях, за которые украинцы боролись на Майдане и продолжают умирать на Донбассе.

"Если же говорить о "внешнем управлении", то зададим вопрос: какая страна вторглась в Украину, посадила в тюрьму, переселила и подвергла пыткам ее граждан и несет ответственность за войну, в результате которой погибло более 13 тысяч человек? Кто внутри Украины спонсирует постоянный поток судебных исков и распространение дезинформации, направленных на дискредитацию демократически избранного правительства Украины и его реформ, которые так нелегко дались?" - отмечается в заявлении

"Ответ - явно те силы, как внутри Украины, так и за ее пределами, которые стремятся остановить евроатлантическую интеграцию Украины и обогащаться за счет украинского народа", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Соединенные Штаты предоставили Украине с 2014 года помощи на 4,1 млрд долларов. Это составляет около 2780 гривен на одного гражданина.

Напомним, в июле в Сенат США внесли проект закона, который предусматривает ежегодное выделение 300 млн долларов в качестве военной помощи Украине. Деньги пойдут в том числе на предоставление Вооруженным силам Украины летального оружия.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости студии, среди которых Андрей Шевченко, Илья Кива, Сергей Марченко, Павел Климкин и другие известные политики и общественные деятели, обсудили техническое поражение сборной Украины, Государственный бюджет на 2021 год и последствия локдауна для предпринимателей. Что делать во всех сложившихся ситуациях – основная тема ток-шоу 27 ноября.

Выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 27 ноября

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты уделили внимание вопросам вакцинации и борьбы с коронавирусом. В частности, заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград рассказала, спасет ли украинцев вакцинация от распространения COVID-19.

Наталья Виноград рассказала о вакцинации от коронавируса

Главный врач госпиталя МВД Киевской области Юрий Сак рассказал о срочной необходимости введения локдауна в Украине, несмотря на риски для экономики.

Юрий Сак выступил за полный локдаун

Также народный депутат и член бюджетного комитета Рады Александр Трухин объяснил, как сформировался так называемый "ковидный фонд" и за какие деньги ведется масштабное строительство дорог в Украине.

На борьбу с COVID-19 в Украине было выделено 32 млрд грн

А еще директор клиники семейной медицины в Дубае Лилия Чуб рассказала, как ОАЭ удается сдерживать эпидемию без введения жесткого локдауну. Можно ли так же сделать в Украине? Смотрите в сюжете.

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