У посольстві США відповіли на закиди про "зовнішнє управляння" Україною

Сполучені Штати працюють відкрито і прозоро в партнерстві з урядом України та на його прохання. Метою допомоги є зробити Україну безпечнішою і заможнішою, щоб просувати реалізацію євроатлантичних устремлінь країни, закріплених у її Конституції.

Про це йдеться в офіційній заяві посольства США в Україні для Студії Савіка Шустера.

"Звинувачення в тому, що Сполучені Штати та інші західні партнери займаються "зовнішнім управлінням" внутрішніми справами України, є не просто помилковими, а перевертають реальність догори дриґом", - йдеться в заяві.

Як зазначили в посольстві, США глибоко турбуються про народ України та цінності, за які українці боролися на Майдані і продовжують вмирати на Донбасі.

"Якщо ж насправді говорити про "зовнішнє управління", то задаймо питання: яка країна вторглася в Україну, ув'язнила, переселила та піддала тортурам її громадян і несе відповідальність за війну, внаслідок якої загинуло понад 13 тисяч людей? Хто всередині України спонсорує постійний потік судових позовів та розповсюдження дезінформації, спрямованих на дискредитацію демократично обраного уряду України та його реформ, які так нелегко далися?" - наголошується заяві.

"Відповідь - явно ті сили, як всередині України, так і за її межами, що прагнуть зупинити євроатлантичну інтеграцію України та збагачуватися за рахунок українського народу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Сполучені Штати надали Україні з 2014 року допомоги на 4,1 млрд доларів. Це становить близько 2780 гривень на одного громадянина.

Нагадаємо, в липні в Сенат США внесли проект закону, який передбачає щорічне виділення 300 млн доларів в якості військової допомоги Україні. Гроші підуть в тому числі на надання Збройним силам України летальної зброї.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості студії, серед яких Андрій Шевченко, Ілля Кива, Сергій Марченко, Павло Клімкін та інші відомі політики й громадські діячі, обговорили технічну поразку збірної України, Державний бюджет на 2021 рік та наслідки локдауну для підприємців. Що робити у всіх ситуаціях, які склали – основна тема ток-шоу 27 листопада.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 27 листопада

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова" експерти приділили увагу питанням вакцинації та боротьби з коронавірусом. Зокрема, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград розповіла, чи врятує українців вакцинація від розповсюдження COVID-19.

Наталія Виноград розповіла про вакцинацію від коронавірусу

Головний лікар госпіталю МВС Київської області Юрій Сак розповів про термінову необхідність введення локдауну в Україні, не зважаючи на ризики для економіки.

Юрій Сак виступив за повний локдаун

Також народний депутат і член бюджетного комітету Ради Олександр Трухін пояснив, як сформувався так званий "ковідний фонд" і за які гроші ведеться масштабне будівництво доріг в Україні.

На боротьбу з COVID-19 в Україні було виділено 32 млрд грн

А ще директор клініки сімейної медицини в Дубаї Лілія Чуб розповіла, як ОАЕ вдається стримувати епідемію без введення жорсткого локдауну. Чи можна так само зробити в Україні? Дивіться в сюжеті.

В Еміратах 10 млн жителів і... 15 млн тестів!