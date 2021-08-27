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В посольстве США назвали ожидания Вашингтона от встречи Зеленского и Байдена

Автор: Милан Лелич

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала об ожиданиях Вашинтона от встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Первая встреча. О чем Зеленский будет говорить с Байденом в Вашингтоне".

По словам Квин, стороны много работали, чтобы сделать содержательной эту поездку, которая "заложит основу партнерства" между странами в будущем

"Мы ожидаем серьезных результатов, которые будут способствовать продвижению нашей повестки дня в области безопасности, экономики и реформ", – заявила Квин в комментарии РБК-Украина.

Как известно, во вторник, 31 августа, президент Владимир Зеленский проведет встречу с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне.

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Владимир ЗеленскийДжозеф Байден