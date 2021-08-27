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У посольстві США назвали очікування Вашингтона від зустрічі Зеленського і Байдена

Автор: Мілан Лєліч

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла про очікування Вашинтона від зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Перша зустріч. Про що Зеленський буде говорити з Байденом у Вашингтоні".

За словами Квін, сторони багато працювали, щоб зробити змістовної цю поїздку, яка "закладе основу партнерства" між країнами в майбутньому

"Ми очікуємо серйозних результатів, які будуть сприяти просуванню нашої порядку денного в галузі безпеки, економіки і реформ", - заявила Квін в коментарі РБК-Україна.

Як відомо, у вівторок, 31 серпня, президент Володимир Зеленський проведе зустріч з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні.

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