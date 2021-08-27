У посольстві США назвали очікування Вашингтона від зустрічі Зеленського і Байдена

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла про очікування Вашинтона від зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Перша зустріч. Про що Зеленський буде говорити з Байденом у Вашингтоні".

За словами Квін, сторони багато працювали, щоб зробити змістовної цю поїздку, яка "закладе основу партнерства" між країнами в майбутньому

"Ми очікуємо серйозних результатів, які будуть сприяти просуванню нашої порядку денного в галузі безпеки, економіки і реформ", - заявила Квін в коментарі РБК-Україна.