У посольстві США назвали очікування Вашингтона від зустрічі Зеленського і Байдена

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла про очікування Вашинтона від зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Перша зустріч. Про що Зеленський буде говорити з Байденом у Вашингтоні".
За словами Квін, сторони багато працювали, щоб зробити змістовної цю поїздку, яка "закладе основу партнерства" між країнами в майбутньому
"Ми очікуємо серйозних результатів, які будуть сприяти просуванню нашої порядку денного в галузі безпеки, економіки і реформ", - заявила Квін в коментарі РБК-Україна.
Як відомо, у вівторок, 31 серпня, президент Володимир Зеленський проведе зустріч з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні.