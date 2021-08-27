Первая встреча. О чем Зеленский будет говорить с Байденом в Вашингтоне

Во вторник, 31 августа, президент Владимир Зеленский проведет встречу с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне. О том, в какой обстановке будет проходить визит Зеленского в США, чего стоит и чего не стоит от него ожидать – в материале РБК-Украина.

Предыдущий визит Зеленского в США, в сентябре 2019 года, проходил в очень напряженной атмосфера. Тогда в самом разгаре была история с импичментом Дональда Трампа, как раз в связи с его попыткой втянуть украинскую власть в американскую предвыборную кампанию.

Сейчас обстановка в США тоже весьма непростая, но совсем по другой причине – из-за Афганистана. Байдена активно критикуют не только республиканцы, но и многие однопартийцы и лояльные к демократам медиа.

И за грубые ошибки в оценке ситуации в стране – совсем недавно Белый дом уверял, что афганская власть даже без американских войск сможет сдерживать наступление талибов полгода-год, а то и больше. И за беспорядочную эвакуацию своих сограждан и, особенно, дружественных афганцев – кадры хаоса в кабульском аэропорту постоянно крутятся в эфире новостных телеканалов.

31 августа, на которое в конечном счете назначили встречу Зеленского и Байдена – это и последний день вывода войск стран западной коалиции из Афганистана. Эвакуацию своих граждан США намерены продолжить и после этой даты, и талибы якобы пообещали этому не мешать. Тогда как в самом "Талибане" ранее заявляли, что никого выпускать из Кабула уже не будут.

В любом случае, в последний день лета внимание американских СМИ, политикума и общества будет приковано к событиям в Афганистане. И украинская тематика на этом фоне может просто "потеряться".

Президента США Джо Байдена много критикуют в связи с ситуацией в Афганистане (Фото: GettyImages)

Впрочем, афганская история парадоксальным образом может сыграть и на руку Украине, отметил в разговоре с изданием экс-министр иностранных дел и бывший посол в США Константин Грищенко.

"На фоне возникших в Афганистане проблем американцы заинтересованы, чтобы визит Зеленского был не протокольным, а сущностным, чтобы прозвучала поддержка и какие-то сигналы, которые засвидетельствуют, что США не избегают ответственности за то, что происходит в разных уголках мира", – сказал РБК-Украина Грищенко. По словам дипломата, от будущего визита у него "позитивные ожидания".

Без статуса

В конце июля много шума в украинском медиа-пространстве наделало заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Он спрогнозировал, что как минимум непубличная часть переговоров Байдена и Зеленского пройдет "на повышенных тонах", в связи с ситуацией вокруг газопровода "Северный поток-2".

Впрочем, глава МИД Дмитрий Кулеба вскоре заявил, что никаких "повышенных тонов" или "какого-то шантажа" на встрече не будет. "Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", – написал Кулеба в своем Facebook.

И в целом, украинская власть пытается создать вокруг визита максимально оптимистичный настрой. Безусловно, визит в Белый дом – это и максимально важное с имиджевой точки зрения мероприятие для любого украинского президента.

Потому над "картинкой" украинская делегация точно хорошо поработает. Тем более, что перенос встречи с Байденом с 30-го на 31-е августа объяснили как раз более расширенной программой визита, куда включили и переговоры президентов в формате тет-а-тет.

Помимо Байдена, Зеленский в США также должен встретиться с гендиректором Apple Тимом Куком, возможна и встреча с хорошо известным в Украине руководителем компании SpaceX Илоном Маском. Также во время американского турне Зеленского пройдут встречи и с частными американскими компаниями, могут обсуждаться вопросы инвестиций в аграрную, энергетическую и другие сферы украинской экономики.

Американцам "картинка" также нужна. И они также транслируют позитивные ожидания от визита украинского президента.

"Это не просто встреча. Мы много работали с нашими украинскими партнерами, чтобы сделать содержательной эту поездку, которая заложит основу нашего партнерства в будущем. Мы ожидаем серьезных результатов, которые будут способствовать продвижению нашей повестки дня в области безопасности, экономики и реформ", – заявила в комментарии РБК-Украина временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Но в том, что предстоящий визит Зеленского ознаменует целый "новый этап отношений Украины и США", о чем периодически говорят украинские топ-чиновники, есть серьезные сомнения. Исходя из риторики высшего руководства Украины в последние месяцы, главным результатом визита мог бы стать осязаемый прогресс в сфере безопасности.

"У меня есть очень простой вопрос: господин президент (Байден, - ред.), почему мы до сих пор не в НАТО?" – сказал Зеленский в интервью американскому Axios в январе этого года. В июне, после саммита НАТО в Брюсселе, Байден фактически дал ему публичный ответ. "Это (интеграция Украины в НАТО, - ред.) зависит от того, выполнят ли они критерии. Им нужно вычистить коррупцию, отвечать другим требованиям, чтобы начать выполнять План действий по членству", – заявил Байден.

В НАТО пока не готовы давать Украине ПДЧ (Фото: GettyImages)

О необходимости бороться с коррупцией и проводить реформы, чтобы интегрироваться в Евросоюз и Североатлантический альянс, западные чиновники заявляют в каждом выступлении на украинскую тематику. Впрочем, однозначно ставить успехи в европейской и евроатлантической интеграции только в зависимость от внутреннего реформирования Украины также не совсем корректно.

Как признал в недавнем интервью РБК-Украина вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, в Евросоюзе сейчас нет политического консенсуса по вопросу дальнейшего расширения. В отношении НАТО это тоже справедливо. Конечно, никаких закрытых опросов членов Альянса по вопросу предоставления Украине ПДЧ не проводилось, но на данный момент это решение едва ли поддерживает даже половина стран НАТО.

И публично выходить с поддержкой ПДЧ для Украины нынешняя американская администрация не станет – опасаясь того, что это может навредить "трансатлантическому единству". Ради достижения которого Байден даже подставился под острую внутреннюю критику, фактически дав добро на запуск "Северного потока-2".

Таким образом, в вопросе ПДЧ Зеленский наверняка может рассчитывать лишь на повторение уже озвученных месседжей о необходимости бороться с коррупцией и выполнять уже действующие Годовые национальные программы под эгидой комиссии Украина-НАТО.

По информации РБК-Украина, не стоит ожидать и продвижения по вопросу предоставления статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). К тому же, статус MNNA оказался несколько дискредитирован в последние недели. Ведь Афганистан пользуется им с 2012 года – и как известно, стране это в итоге не особо помогло. Как не помогли и потраченные американцами миллиарды на вооружение и тренировку афганских солдат.

Безусловно, проводить прямые параллели между военной помощью США Украине и Афганистану совершенно некорректно. Однако сам факт поставок отдельных видов вооружений имеет не только практическое, но и символическое значение, особенно в обывательском сознании – речь о ПТРК Javelin, которые Украина впервые получила в 2018 году. Сейчас в качестве "оружия победы" называются американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Но шансы получить их в осязаемой перспективе также крайне малы.

Противотанковый ракетный комплекс Javelin (Фото: api.army.mil)

Уже официально известно, что в рамках визита украинской делегации в США будут подписаны три документа в сфере обороны: о проектах в сфере исследований, космической отрасли и оборонном партнерстве. Последний документ должен прийти на смену "Концепции развития партнерства между оборонными ведомствами Украины и США", подписанной министрами обороны двух стран в 2016 году и рассчитанной на пять лет. Новый документ, как ожидается, будет иметь более амбициозный, но все же рамочный характер.

Домашнее задание

По информации РБК-Украина, помимо оборонного соглашения, реальным практическим результатом поездки Зеленского в США может стать возобновление работы Комиссии стратегического партнерства Украина-США, возглавляемой министрами иностранных дел. Ее последнее заседание состоялось еще в 2018 году.

Деятельность такой комиссии позволит, как минимум, обсуждать многие проблемные вопросы в отношениях США и Украины в рабочем порядке. "Регулярные встречи на уровне глав МИД – это важный шаг, он позволит готовиться под определенную встречу, вести аудит договоренностей, всего, что стороны должны выполнить", – сказал изданию Константин Грищенко.

Одной из ключевых тем переговоров однозначно станет "Северный поток-2". В последние дни дипломатическая активность вокруг газопровода резко возросла. "СП-2" обсуждался на встречах канцлера Германии Ангелы Меркель с президентами РФ и Украины, на саммите "Крымской платформы" США и Германия были представлены как раз министрами энергетики.

Зеленский заявил в интервью The Washington Post и другим СМИ, что не особо верит в американо-германское соглашение по "Северному потоку-2" и во время встречи с Байденом попросит того вмешаться в ситуацию. Позже Меркель отметила, что российско-украинский договор о транзите газа надо поскорее продлить на срок после 2024 года, а против РФ будут вводиться санкции, если Москва попытается использовать "СП-2" как оружие. Очевидно, похожие месседжи Зеленский услышит и от Байдена в Вашингтоне.

Президент США пока явно не намерен выходить за предусмотренные американо-германским соглашением рамки, несмотря на критику со стороны Конгресса. С этой точки зрения, 31 августа – весьма неудачная дата для визита украинского президента, поскольку обе палаты Конгресса – где как раз заседают ярые оппоненты "СП-2" – находятся на каникулах. И возможности для встреч с ними будут, естественно, ограничены.

Строительство "Северного потока-2" почти закончено (Фото: GettyImages)

Едва ли стоит ожидать серьезных прорывов и по вопросу Донбасса. США, безусловно, в очередной раз подтвердят свою поддержку территориальной целостности Украины и призовут к выполнению Минских соглашений, но не более того.

Какие-то расширенные переговорные форматы с участием США, о которых периодически говорят в Киеве, едва ли возможны – хотя бы потому, что их заблокирует Россия, не желающая видеть американцев полноценной стороной переговоров по Донбассу. О назначении кого-то на должность спецпредставителя США по Украине, которую до сентября 2019-го занимал Курт Волкер, тоже ничего не слышно.

Зато во время встречи в Белом доме точно будет говориться о дальнейшем выполнении Украиной реформаторской повестки дня, по сути, "домашнего задания". Его основные пункты много раз озвучивались американскими и другими западными чиновниками.

Речь о принятии закона про СБУ, заполнении правового вакуума вокруг НАБУ, имплементации судебной реформы, независимом корпоративном управлении, прозрачном конкурсе на главу САП. Некоторые из этих пунктов Украина вполне может выполнить уже в ближайшие месяцы, что в Вашингтоне наверняка оценят.

В целом же, США будут готовы и дальше помогать Украине в решении ее многочисленных проблем, особенно внутренних. Но главную роль они отводят все-таки самим украинцам.