В посольстве разъяснили, кому разрешен въезд в Хорватию

Посольство Украины уточнило категории граждан, которым разрешен въезд на территорию Хорватии после ужесточения правил въезда в страну. Некоторые категории смогут въехать в Хорватию без необходимости прохождения самоизоляции.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Хорватии.

В частности, от обязательной самоизоляции будут освобождать граждане с правом на жительство в Хорватии или с долгосрочной визой:

медработника;

рабочего, чья работа связана с пересечением границы;

перевозчика;

дипломата.

Также будут освобождаться от необходимости самоизоляции граждане, которые путешествуют транзитом. При этом им необходимо будет выехать из Хорватии на протяжении 12 часов после въезда.

Для туристов или студентов учебных заведений необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее 48 часов до въезда. Также они могут сократить срок самоизоляции до 7 дней, если пройдут за личный счет тестирование в Хорватии.

При этом все лица освобожденные от самоизоляции должны на протяжении 14 дней придерживаться карантинных мер:

выход из помещения ограничивается только на выполнение работы, если речь идет о деловой причине въезда в Хорватию;

при выходе за пределы помещения рекомендуется использовать маску или покрытие для носа и рта, соблюдать физической дистанции от других лиц (минимум 1,5 метра) и осуществлять гигиену рук;

избегать использование общественного транспорта;

избегать массовых собраний;

оплаты услуг осуществляются безналичным карточным способом или он-лайн услугой.

проводить регулярное измерение температуры, в случае превышения 37,2 градусов остаться дома и обратиться к врачу в туристический или COVID кабинет;

в случае возникновения тяжелых, опасных для жизни симптомов, необходимо обратиться в скорую помощь по телефону 194.

Ранее РБК-Украина писало, что Хорватия 10 июля ужесточила правила въезда на территорию страны для граждан Украины.

Также сообщалось, что Хорватия попала в "зеленый список" стран Министерства здравоохранения, что дает возможность гражданам при въезде из этой страны не проходить обязательную самоизоляцию.