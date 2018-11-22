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В посольстве прокомментировали ситуацию с экс-канцлером Германии и сайтом "Миротворец"

Новости » Политика    22.11.2018 - 19:24
В посольстве прокомментировали ситуацию с экс-канцлером Германии и сайтом "Миротворец"
Фото: Герхард Шредер (upload.wikimedia.org)

Украинский посол в Германии отметил, что власть не несет никакой ответственности за сайт "Миротворец и его содержание

Украинская власть не несет ответственности за содержание сайта "Миротворец", который является частным. Об этом сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, комментируя ситуацию с бывшим немецким канцлером Гергардом Шредером, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В частности, посол отметил, что Шредер оказался в списке сайта "Миротворец" из-за его дружеских свяязей с российской властью. В частности, экс-канцлер является председателем совета директоров крупнейшей российской энергетической компании "Роснефть" и личным другом президента РФ Владимира Путина.

Мельник также напомнил о недавних слова экс-канцлера о том, что аннексия Крыма должна быть признана.

"Вот почему Шредер был включен в список "врагов Украины", который доступен в Интернете... Но "Миротворец" является сугубо частным сайтом и украинская власть не несет никакой ответственности за его содержание", - отметил посол.

Напомним, в марте 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ЕС ввести санкции против Герхарда Шредера, назвав его лоббистом президента России Владимира Путина.

Добавим, что в Министерстве иностранных дел Германии недавно призвали украинскую власть закрыть "Миротворец" после внесения в базу бывшего канцлера Герхарда Шредера.

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