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Німеччина закликала закрити "Миротворець" після внесення в базу Шредера

Новини » Політика    15.11.2018 - 08:34
Німеччина закликала закрити "Миротворець" після внесення в базу Шредера
Фото: Герхард Шредер (upload.wikimedia.org)

Колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера внесли до бази "Миротворця"

Міністерство закордонних справ Німеччини закликає українську владу закрити "Миротворець" після внесення до бази колишнього канцлера Герхарда Шредера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря німецького МЗС газеті Die Zeit.

Зокрема, німецька сторона розкритикувала публікацію списків осіб, діяльність яких розцінена як антиукраїнська. Україна пояснює роботу сайту тим, що він розміщений на закордонному сервері.

"Ми раніше вже чітко пояснили нашу позицію українській стороні і закликали, щоб український уряд вжив заходів для закриття роботи цього сайту", - заявила прес-секретар німецького МЗС.

Зазначимо, на "Миротворці" Шредеру приписують спробу легалізації окупації Криму. Він потрапив до списків після заяви про необхідність визнати анексію півострова в майбутньому.

Нагадаємо, в кінці вересня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто потрапив в базу "Миротворця". Сам він упевнений, що його внесли в цей список за критику українського президента Петра Порошенка.

У березні 2018 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав ЄС ввести санкції проти Герхарда Шредера, назвавши його лобістом президента Росії Володимира Путіна.

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