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У посольстві прокоментували ситуацію із екс-канцлером Німеччини та сайтом "Миротворець"

Новини » Політика    22.11.2018 - 19:24
У посольстві прокоментували ситуацію із екс-канцлером Німеччини та сайтом "Миротворець"
Фото: Герхард Шредер (upload.wikimedia.org)

Український посол у Німеччині зазначив, що влада не несе жодної відповідальності за сайт "Миротворець та його зміст

Українська влада не несе відповідальності за зміст сайту "Миротворець", який є приватним. Про це сказав посол України у Німеччині Андрій Мельник, коментуючи ситуацію із колишнім німецьким канцлером Ґергардом Шредером, передає РБК-Україна із посиланням на DW.

Зокрема, посол зазначив, що Шредер опинився в списку  сайту "Миротворець" через його дружні зв'язки з російською владою. Зокрема, екс-канцлер є головою ради директорів найбільшої російської енергетичної компанії "Роснефть" і особистим другом президента РФ Володимира Путіна.

Мельник також нагадав нещодавні слова екс-канцлера про те, що анексія Криму має бути визнана.

"Ось чому Шредер був включений до списку "ворогів України", доступний в Інтернеті... Але "Миротворець" є суто приватним сайтом і українська влада не несе жодної відповідальності за його зміст", - зазначив посол.

Нагадаємо, у березні 2018 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав ЄС ввести санкції проти Герхарда Шредера, назвавши його лобістом президента Росії Володимира Путіна.

Додамо, що у Міністерстві закордонних справ Німеччини нещодавно закликали українську владу закрити "Миротворець" після внесення до бази колишнього канцлера Герхарда Шредера.

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