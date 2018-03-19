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Клімкін закликав ЄС ввести санкції проти колишнього канцлера ФРН

НовиниПолітика    19.03.2018 - 04:54
Фото: Павло Клімкін
Фото: Павло Клімкін

Клімкін назвав Герхарда Шредера найважливішим лобістом Путіна

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав ЄС ввести санкції проти колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера. Про це повідомляє DW.

За словами міністра, важливо ввести санкції проти тих, хто займається просуванням проектів Путіна за кордоном.

"Герхард Шредер - найважливіший лобіста Путіна у всьому світі. Тому слід перевірити, яким чином у цій ситуації може діяти Євросоюз", - заявив Клімкін.

Крім того, депутат Європарламенту Ельмар Брок згоден із звинуваченнями, спрямованими проти політика.

"Те, що колишній канцлер Німеччини зараз представляє інтереси Путіна - це скандал. І дивно, що досі не мало наслідків у рамках суспільної дискусії", - заявив Брок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України закликало міжнародне співтовариство посилювати санкції проти Росії до повної деокупації Криму.

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Теги: МЗС, Павло Клімкін, Санкції
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