У посольстві назвали дату останнього евакуаційного рейсу з Ізраїлю в Україну

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Останній евакуаційний чартер Тель-Авів-Київ (Бориспіль) відбудеться вранці 26 березня

Останній чартерний рейс для евакуації українців з Ізраїлю запланований на 26 березня. Про це йдеться в повідомленні українського посольства в Ізраїлі Facebook.

Останній рейс здійснить українська авіакомпанія SkyUp Airlines в 7:10 ранку 26 березня за маршрутом Тель-Авів-Київ (Бориспіль).

"Посольство України в Державі Ізраїлі рекомендує скористатися даною можливістю огляду на те, що це останній чартерний евакуаційний рейс в Україну на найближчий час", - йдеться в повідомленні.

Квитки на рейс можна забронювати на сайті авіакомпанії.

Нагадаємо, 23 березня уряд Ізраїлю заявило про готовність поступово закривати міста на карантин. Ізраїль переведуть у режим повної блокади у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Також РБК-Україна писало, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" виконає вісім рейсів для повернення українців з-за кордону з 23 по 28 березня у зв'язку зі спалахом коронавіруса.

Зазначимо, Україна з 16 березня закрила кордони для іноземців, а також припинила всі авіасполучення. Такі заходи прийняті на період карантину до 3 квітня, але дата може бути переглянута.