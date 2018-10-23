В посольстве Литвы призвали бороться с антинатовской пропагандой

Иллюстративное фото (nato.int)

Советник посольства Литвы рассказал о положительном опыте сотрудничества с НАТО

Представители общественных организаций, которые занимаются вопросами взаимоотношений Украины и НАТО, должны продолжать борьбу с антинатовской пропагандой и разрушать существующие мифы о НАТО. Об этом сообщил советник посольства Литовской Республики в Украине Томас Сикорскис, передает корреспондент РБК-Украина.

Во время круглого стола "Новая визия отношений Украина-НАТО" Сикорскис поделился положительным опытом участия Литвы в Альянсе.

"Посольство Литвы уже четыре года является контактным посольством НАТО в Украине. Во время своей каденции мы делали акцент на поддержку общественных и молодежных организаций, занимающихся вопросами НАТО. Я очень надеюсь, что вы и в дальнейшем будете развивать свою просветительскую работу. В частности, распространять правдивую информацию об Альянсе, разрушать мифы, а также бороться с антинатовской пропагандой", - подчеркнул Сикорскис.

Напомним, Верховная рада направила на рассмотрение в Конституционный суд Украины президентский законопроект №9037 о внесении изменений к Конституции Украины о необратимости курса страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию.