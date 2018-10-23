У посольстві Литви закликали боротись з антинатівською пропагандою

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Радник посольства Литви розповів про позитивний досвід співпраці з НАТО

Представники громадських організацій, які займаються питаннями взаємовідносин України та НАТО, мають продовжувати боротьбу з антинатівською пропагандою та руйнувати існуючі міфи про НАТО. Про це повідомив радник посольства Литовської Республіки в Україні Томас Сікорскіс, передає кореспондент РБК-Україна.

Під час круглого столу "Нова візія відносин Україна-НАТО" Сікорскіс поділився позитивним досвідом участі Литви в Альянсі.

"Посольство Литви вже чотири роки є контактним посольством НАТО в Україні. Під час своєї каденції ми саме робили акцент на підтримку громадських і молодіжних організацій, що займаються питаннями НАТО. Я дуже сподіваюсь, що ви і надалі будете розвивати свою просвітницьку роботу. Зокрема, розповсюджувати правдиву інформацію про НАТО, руйнувати міфи, а також боротись з антинатівською пропагандою", - підкреслив Сікорскіс.

Нагадаємо, Верховна рада направила на розгляд у Конституційний суд України президентський законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України щодо незворотності курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.