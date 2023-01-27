ua ru
Пт, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Посольства України видаватимуть свідоцтва про народження та смерть: подробиці

Новость на русском →
П'ятниця 27 січня 2023 19:58
Посольства України видаватимуть свідоцтва про народження та смерть: подробиці Фото: Посольства України видаватимуть свідоцтва про народження та смерть (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд України прийняв постанову, відповідно до якої громадяни України, перебуваючи за кордоном, зможуть отримати послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства юстиції України.

Закордонні дипломатичні установи України наділяються повноваженнями щодо:

  • проведення державної реєстрації актів цивільного стану;
  • внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання;
  • повторної видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;
  • видачі витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У Міністерстві зазначили, що вищевказані послуги українці матимуть можливість отримати за кордоном незалежно від місця їх проживання або перебування.

Перелік закордонних дипломатичних установ, які здійснюватимуть надання послуг з державної реєстрації актів цивільного стану, має визначити Міністерство закордонних справ України.

Ця постанова набере чинності через 10 днів з дня її опублікування.

Нагадаємо, що українцям, які перебувають за кордоном, дозволили отримувати відразу два паспорти. Кабінет міністрів ухвалив відповідний проєкт.

Українці зможуть користуватися електронним водійським посвідченням у Польщі через застосунок mObywatel.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство юстиції України
NEWS
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор