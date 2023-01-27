Посольства України видаватимуть свідоцтва про народження та смерть: подробиці

Уряд України прийняв постанову, відповідно до якої громадяни України, перебуваючи за кордоном, зможуть отримати послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства юстиції України.

Закордонні дипломатичні установи України наділяються повноваженнями щодо:

проведення державної реєстрації актів цивільного стану;

внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання;

повторної видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;

видачі витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У Міністерстві зазначили, що вищевказані послуги українці матимуть можливість отримати за кордоном незалежно від місця їх проживання або перебування.

Перелік закордонних дипломатичних установ, які здійснюватимуть надання послуг з державної реєстрації актів цивільного стану, має визначити Міністерство закордонних справ України.

Ця постанова набере чинності через 10 днів з дня її опублікування.