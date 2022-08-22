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Украинцы смогут пользоваться электронными водительскими правами в Польше

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Киев, Понедельник 22 августа 2022 13:27
Украинцы смогут пользоваться электронными водительскими правами в Польше Фото: украинцы в Польше смогут пользоваться водительскими правами из "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы смогут пользоваться электронным водительским удостоверением в Польше через приложение mObywatel.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова во время брифинга.

Он объяснил, что украинская "Дія" и польский mObywatel расширяют интеграцию. В ближайшее время украинцы смогут шерить водительские удостоверения и технический паспорт на автомобиль в польское приложение.

"Это возможность с украинской "Дії" шерить свои водительские удостоверения и технический паспорт на авто в польское приложение и тем самым получить электронные водительские права и техпаспорт для использования в Польше", - заявил Федоров.

Также в польском mObywatel для украинцев запустили вид на жительство Diia.pl.

Напомним, в "Дії" скоро появятся документы на английском языке.

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