ua ru
Пт, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Посольства Украины будут выдавать свидетельства о рождении и смерти: подробности

Новина українською →
Пятница 27 января 2023 19:58
Посольства Украины будут выдавать свидетельства о рождении и смерти: подробности Фото: Посольства Украины будут выдавать свидетельства о рождении и смерти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины приняло постановление, согласно которому граждане Украины, находясь за границей, смогут получить услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства юстиции Украины.

Зарубежные дипломатические учреждения Украины наделяются полномочиями по:

  • проведение государственной регистрации актов гражданского состояния;
  • внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление и аннулирование;
  • повторной выдачи свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;
  • выдачи подъемников из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

В Министерстве отметили, что вышеуказанные услуги украинцы получат возможность получить за границей независимо от места их проживания или пребывания.

Перечень иностранных дипломатических учреждений, которые будут предоставлять услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния, должен определить Министерство иностранных дел Украины.

Это постановление вступит в силу через 10 дней со дня его опубликования.

Напомним, что находящимся за рубежом украинцам разрешили получать сразу два паспорта. Кабинет министров принял соответствующий проект.

Украинцы смогут пользоваться электронным водительским удостоверением в Польше через приложение mObywatel.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство юстиции Украины
NEWS
Бои за Угледар. Череватый опроверг "успехи" оккупантов и назвал их цели
Бои за Угледар. Череватый опроверг "успехи" оккупантов и назвал их цели
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору