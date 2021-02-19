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Посольства G7 обеспокоены законопроектом об увольнении Сытника, - источник

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Дипломат одной из стран "Большой семерки" считает законопроект Министерства юстиции о НАБУ атакой на антикоррупционную систему в стране. Законопроект предполагает отстранение Артема Сытника с поста директора бюро.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ".

Собеседник, который пожелал не называть своего имени, рассказал, кто этим занимается. По его словам, это группы корыстных интересов и антиреформистские силы, которые пытаются сбить Украину с ее пути к европейской интеграции.

"Мы уже видели подобные вещи. Сейчас имеем очередную попытку - среди многих других - подорвать антикоррупционную инфраструктуру Украины, согласованную с ее международными партнерами", - заявил он.

По мнению дипломата, атаки на бюро продиктованы угрозой "коррумпированным корыстным интересам” его оппонентов.

Напомним, Малюська назвал основание для принятия закона о НАБУ.

Отметим, директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника могут уволить.

Кабинет министров подал в парламент законопроект о НАБУ. Он предполагает отстранение Артема Сытника.

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Новости Украины НАБУАртем Сытник
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