Посольства G7 стурбовані законопроектом про звільнення Ситника, - джерело

Дипломат однієї з країн "Великої сімки" вважає законопроект Міністерства юстиції про НАБУ атакою на антикорупційну систему в країні. Законопроект передбачає усунення Артема Ситника з посади директора бюро.
Про це він розповів в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що чекає НАБУ".
Співрозмовник, який побажав не називати свого імені, розповів, хто цим займається. За його словами, це групи корисливих інтересів і антиреформаторські сили, які намагаються збити Україну з її шляху до європейської інтеграції.
"Ми вже бачили подібні речі. Зараз маємо чергову спробу - серед багатьох інших - підірвати антикорупційну інфраструктуру України, погоджену з її міжнародними партнерами", - заявив він.
На думку дипломата, атаки на бюро продиктовані загрозою "корумпованим корисливим інтересам" його опонентів.
Нагадаємо, Малюська назвав підставу для прийняття закону про НАБУ.
Зазначимо, директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника можуть звільнити.
Кабінет міністрів подав до парламенту законопроект про НАБУ. Він передбачає відсторонення Артема Ситника.