RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Посольства G7 стурбовані законопроектом про звільнення Ситника, - джерело

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Дипломат однієї з країн "Великої сімки" вважає законопроект Міністерства юстиції про НАБУ атакою на антикорупційну систему в країні. Законопроект передбачає усунення Артема Ситника з посади директора бюро.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що чекає НАБУ".

Співрозмовник, який побажав не називати свого імені, розповів, хто цим займається. За його словами, це групи корисливих інтересів і антиреформаторські сили, які намагаються збити Україну з її шляху до європейської інтеграції.

"Ми вже бачили подібні речі. Зараз маємо чергову спробу - серед багатьох інших - підірвати антикорупційну інфраструктуру України, погоджену з її міжнародними партнерами", - заявив він.

На думку дипломата, атаки на бюро продиктовані загрозою "корумпованим корисливим інтересам" його опонентів.

Нагадаємо, Малюська назвав підставу для прийняття закону про НАБУ.

Зазначимо, директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника можуть звільнити.

Кабінет міністрів подав до парламенту законопроект про НАБУ. Він передбачає відсторонення Артема Ситника.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАБУАртем Сытник
Читайте також
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Ситника можуть звільнити з НАБУ. З'явився текст законопроекту
Прогноз погоди