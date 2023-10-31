Посол заявив про вже 25 загиблих в Ізраїлі українців. В МЗС підтвердили дані

"МЗС України підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця. 1 людина вважається зниклою безвісти. У Секторі Гази - 4 загиблих, серед яких 3 дітей, а також 6 поранених", - розповів Ніколенко виданню.

Що цьому передувало

Зазначимо, що до цього посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив про 25 загиблих українців в Ізраїлі.

Він також додав, що більшість жертв мали подвійне громадянство (українське та ізраїльське), окрім двох осіб, сім'ї яких мешкають в Ізраїлі.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Нагадаємо, що вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. Бойовики вторгнулися на територію Ізраїлю та жорстоко вбивали людей і захоплювали заручників.

Зокрема, через напад ХАМАСу на південь Ізраїлю загинули понад 1400 людей, ще понад 3000 зазнали поранень. В заручниках у Секторі Гази перебуває понад 200 людей.

За даними палестинської сторони, які неможливо верифікувати, внаслідок атак із боку Ізраїлю загинули понад 5000 жителів Гази, понад 15 000 - поранені.

Наразі армія Ізраїлю завдає ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа, а також розпочала проведення наземної операції на території анклаву. Сьогодні в ЦАХАЛ заявили про бої з терористами у підземних тунелях під Газою.

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