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Посол закликав Берлін скасувати заборону на український прапор на 8 та 9 травня

Фото: Олексій Макєєв, посол України у Німеччині (facebook.com/оleksii.makeiev)
Автор: Валерія Поліщук

Україна закликала Берлін скасувати заборону на використання українського прапора біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайді.

Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макєєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Заборона українських прапорів дуже недалекоглядна і необґрунтована. У німців немає проблем з українськими прапорами, які виступають за мир і свободу. Ось чому я закликаю поліцію Берліна переглянути рішення", - заявив він.

Водночас Макєєв оприлюднив апеляцію Альянсу українських організацій щодо заборони прапора України.

Нагадаємо, раніше у Берліні запровадили заборону на демонстрацію російських та українських прапорів.

Додамо, що раніше Макєєв закликав Німеччину до подальшого постачання озброєнь у світлі очікуваного контрнаступу ЗСУ.

Крім того, Німеччина планує виготовити до 250 тисяч снарядів калібру 155 мм для України.

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