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Посол призвал Берлин отменить запрет на украинский флаг на 8 и 9 мая

Фото: Алексей Макеев, посол Украины в Германии (facebook.com/оleksii.makeiev)
Автор: Валерия Полищук

Украина призвала Берлин отменить запрет на использование украинского флага у советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Запрет украинских флагов очень недальновиден и необоснован. У немцев нет проблем с украинскими флагами, которые выступают за мир и свободу. Вот почему я призываю полицию Берлина пересмотреть решение", - заявил он.

При этом Макеев обнародовал апелляцию Альянса украинских организаций по поводу запрета флага Украины.

Напомним, ранее в Берлине ввели запрет на демонстрацию российских и украинских флагов.

Добавим, что ранее Макеев призвал Германию к дальнейшей поставке вооружений в свете ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Кроме того, Германия планирует произвести до 250 тысяч снарядов калибра 155 мм для Украины.

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