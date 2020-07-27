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Посол про візит Зеленського в США: це може статися і до виборів

Вашингтон, Понеділок 27 липня 2020 08:23
Посол про візит Зеленського в США: це може статися і до виборів
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Мова йде про візит з обов'язковим відвідуванням двох чи більше штатів

Посол України в США Володимир Єльченко каже, що візит українського президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати може статися і до президентських виборів у країні. Зараз працюють над серйозним, добре підготовленим візитом, не візитом заради візиту.

Про це посол розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Мова йде про візит з обов'язковим відвідуванням двох чи більше штатів. В США йде підготовка до відкриття генерального консульства в Х'юстоні, штат Техас, який може відкрити Зеленський.

"Це могла б бути поїздка в Каліфорнію, поки що жоден український президент там не був. Це могла б бути поїздка в штат Вашингтон, Сіетл, де найбільш динамічно зростаюча діаспора в США. У Сіетлі і біля нього, за нашими даними, вже працює близько 70 тисяч українців, це та кількість, яка склалася за останні десять років, це нова діаспора", - сказав він.

Також, за словами посла, потрібно підготувати торговельні угоди, угоди про інвестиції, щоб сторони могли їх підписати.

"У нас є кілька серйозних проектів, вони в стадії підготовки до реалізації". - додав він.

Нагадаємо, Зеленський просить не втягувати Україну у вибори американського президента, які пройдуть восени.

Зазначимо, попередні вибори президента США супроводжувалися скандалом з нібито втручанням України за допомогою публікації "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

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