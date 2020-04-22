Посол Великобритании выразила возмущение обстрелами на Донбассе в Пасху

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс резко высказалась о ситуации на Донбассе во время празднования Пасхи, когда в результате обстрелов был убит українсьий военный. Об этом говорится на Facebook-странице британского посольства в Украине.

Она выразила сожаление из-за гибели солдата и призвала Россию "использовать свое влияние на оккупационные войска", чтобы режим тишины был соблюден.

"Мне досадно, что эти длинные Пасхальные выходные не принесли покоя людям на востоке Украины. Вместо ожидаемого режима тишины продолжались нарушения, в том числе с применением российскими марионетками тяжелой артиллерии. К сожалению, 1 военнослужащий Вооруженных Сил Украины убит, 7 ранены", - отметила Симмонс.

Посол добавила, что Великобритания полностью поддерживает работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

"Я глубоко обеспокоена тем, что российские марионетки ограничивают свободу передвижения патрулей ОБСЕ за линию разграничения, якобы в связи с пандемией коронавируса", - отметила Симмонс.

Она подчеркнула, что Великобритания призывает Россию "использовать свое безусловное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает", и заставить оккупационные войска уважать режим тишины и разрешить движение гумманитарным миссиям на неподконтрольной территории.

Напомним, на второй день Пасхальных праздников, 20 апреля, на Донбассе под обстрелами один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.