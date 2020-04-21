Около полумиллиона жителей Донбасса испытывают нехватку продуктов, - ООН

Иллюстративное фото (УНИАН)

Наиболее уязвимым остается городское население возле линии разграничения

Около полумиллиона жителей Донбасса испытывают острые проблемы с продуктами питания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Всемирной продовольственной программы.

Сообщается, что около 500 000 человек на Донбассе имеют острые проблемы с нехваткой пищевых продуктов. Также сообщается, что для отчета проанализировали население Донецкой и Луганской областей, которое составляет около 6,1 млн человек. Отметим, Госстат оценивает в эту цифру население подконтрольных Украине районов.

Также в отчете говорится, что гуманитарные потребности в пострадавших от конфликта районах Донбасса в 2020 году будут оставаться острыми из-за влияния шестилетней войны на жизнь, нехватки средств к существованию и жизнеспособность людей.

"Наиболее уязвимым является городское население, живущее ближе всего к линии соприкосновения", - говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось, что число людей, которые столкнулись с острой нехваткой продовольствия из-за экономических последствий пандемии коронавируса, в 2020 году может увеличиться в два раза. На данный момент в этой категории находится 135 млн человек.