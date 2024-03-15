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Посол в Ватикані закликав Франциска відвідати Україну через скандал із "білим прапором"

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Візит Папи Римського Франциска до України стане важливим сигналом не лише для країни, але й для всього світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Ватикані Андрій Юраш в ефірі Sky TG24.

"У будь-який час, якщо Святіший Отець вирішить відвідати Україну, це буде дуже важливо не тільки для країни, але це буде сигналом, символом для всього світу", - заявив посол. 

Юраш додав, що пояснення слів Папи Римського з боку кардинала Пароліна було дуже корисним для розуміння позиції Святого Престолу. Водночас Україна не може прийняти "символ білого прапора", однак робить важливі кроки в напрямку миру. 

"Білий прапор" Франциска 

9 березня папа Франциск заявив про те, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" та розпочати переговори з Росією. Така заява викликала різку негативну реакцію у країн Заходу та України.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський нагадав понтифіку, що росіяни не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українські захисники зі зброєю в руках.

Більш детально про заяву Папи - у матеріалі РБК-Україна.

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