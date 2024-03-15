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Посол в Ватикане призвал Франциска посетить Украину из-за скандала с "белым флагом"

Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Визит Папы Римского Франциска в Украину станет важным сигналом не только для страны, но и для всего мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Ватикане Андрей Юраш в эфире Sky TG24.

"В любое время, если Папа решит посетить Украину, это будет очень важно не только для страны, но это будет сигналом, символом для всего мира", - заявил посол.

Юраш добавил, что объяснение слов Папы Римского со стороны кардинала Паролина было очень полезно для понимания позиции Святого Престола. В то же время, Украина не может принять "символ белого флага", однако делает важные шаги в направлении мира.

"Белый флаг" Франциска

9 марта папа Франциск заявил о том, что Украина должна "продемонстрировать мужество белого флага" и начать переговоры с Россией. Такое заявление вызвало резкую негативную реакцию у стран Запада и Украины.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский напомнил понтифику, что россияне не идут дальше по Европе только потому, что их сдерживают украинские защитники с оружием в руках.

Более подробно о заявлении Папы - в материале РБК-Украина.

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