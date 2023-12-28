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Посол України про заяву прем'єра Саксонії щодо "перемир'я": у РФ сприймуть як слабкість

Фото: посол України в Німеччині Олексій Макєєв (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв відреагував на заяву прем'єра німецької Саксонії Міхаеля Кречмера про можливу відмову від окупованих територій заради перемир'я з Росією. Він вважає, що ці слова сприймуть у Кремлі як слабкість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Олексія Макєєва.

Посол наголосив, що замість того, щоб віддавати території, українці вирішили боротися за свободу та мир.

"У Росії ваші слова будуть сприйняті як ознака слабкості. Ви б також погодилися на територіальну відмову, якби йшлося про Саксонію?" - запитав Макєєв у Кречмера.

Що передувало

Прем’єр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер заявив, що Україні необхідно змиритися з тимчасовою втратою територій "задля перемир’я" з Росією.

Кречмер вважає, що уряд Німеччини має "не лише постачати Україні зброю, але й вдаватися до дипломатичних ініціатив" і що союзники "повинні спробувати вплинути на Путіна й уможливити припинення вогню".

"Можливо, що для перемир’я Україні спершу потрібно буде прийняти тимчасову втрату контролю над деякими територіями. Жоден квадратний метр української території не став російським. Але, як і в інших великих війнах, настав час для фінального рішення", - сказав прем'єр Саксонії.

У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на заклики Кречмера.

"Якщо Україна змириться із тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближчими до Німеччини та Саксонії зокрема. До речі, Путіну добре відомий цей регіон за часи його служби під Дрезденом", - наголосили у МЗС.

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Війна Росії проти України