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Посол Украины о заявлении премьера Саксонии о "перемирии": в РФ воспримут как слабость

Фото: посол Украины в Германии Алексей Макеев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Посол Украины в Германии Алексей Макеев отреагировал на заявление премьера немецкой Саксонии Михаэля Кречмера о возможном отказе от оккупированных территорий ради перемирия с Россией. Он считает, что эти слова воспримут в Кремле как слабость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Алексея Макеева.

Посол подчеркнул, что вместо того, чтобы отдавать территории, украинцы решили бороться за свободу и мир.

"В России ваши слова будут восприняты как признак слабости. Вы бы также согласились на территориальный отказ, если бы речь шла о Саксонии?" - спросил Макеев у Кречмера.

Что предшествовало

Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Украине необходимо смириться с временной потерей территорий "ради перемирия" с Россией.

Кречмер считает, что правительство Германии должно "не только поставлять Украине оружие, но и прибегать к дипломатическим инициативам" и что союзники "должны попытаться повлиять на Путина и предотвратить прекращение огня".

"Возможно, что для перемирия Украине сначала нужно будет принять временную потерю контроля над некоторыми территориями. Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским. Но, как и в других крупных войнах, пришло время для финального решения", - сказал премьер Саксонии.

В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на призывы Кречмера.

"Если Украина смирится с временной потерей территорий, российские войска станут ближе к Германии и Саксонии в частности. Кстати, Путину хорошо известен этот регион за время его службы под Дрезденом", - подчеркнули в МИД.

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