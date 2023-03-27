Посол України закликала Швейцарію дозволити реекспорт озброєння

Вона заявила, що нейтралітет і реекспорт зброї в Україну слід розглядати як окремі питання.

"Я поважаю швейцарський нейтралітет, тому що він є основою швейцарської держави. Але щодня я наголошую, що нейтралітет і реекспорт - це два абсолютно різні поняття", - заявила вона.

Посол підкреслила, що Україна просить не блокувати реекспорт озброєння.

"Ми не просимо: "Віддайте вашу зброю нам напряму". Ми просто просимо не блокувати (реекспорт)... не сприяти цьому злочину агресії. Весь світ спостерігає, і весь світ очікує на справедливу позицію, не більше ніж справедливу позицію", - підкреслила вона.

Венедіктова заявила, що очікує, що Швейцарія змінить свою позицію найближчим часом, оскільки підтримка реекспорту зброї в Україну зростає.

Нагадаємо, раніше у парламенті Швейцарії не змогли домовитися з питання реекспорту озброєння в Україну. Дискусію перенесли наступного року.

При цьому президент Швейцарії Ален Берсе заявляв, що Берн не планує через свій нейтралітет дозволяти реекспорт на Україну поставлених Німеччині та Іспанії швейцарських озброєнь.

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