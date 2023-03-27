Посол Украины призвала Швейцарию разрешить реэкспорт вооружения

Она заявила, что нейтралитет и реэкспорт оружия в Украину следует рассматривать как отдельные вопросы.

"Я уважаю швейцарский нейтралитет, потому что он является основой швейцарского государства. Но каждый день я подчеркиваю, что нейтралитет и реэкспорт - это два абсолютно разных понятия", - заявила она.

Посол подчеркнула, что Украина просит не блокировать реэкспорт вооружения.

"Мы не просим: "Отдайте ваше оружие нам напрямую". Мы просто просим не блокировать (реэкспорт)... не способствовать этому преступлению агрессии. Весь мир наблюдает, и весь мир ожидает справедливой позиции, не более чем справедливой позиции", - подчеркнула она.

Венедиктова заявила, что ожидает, что Швейцария изменит свою позицию в ближайшее время, поскольку поддержка реэкспорта оружия в Украину растет.

Напомним, ранее в парламенте Швейцарии не смогли договориться по вопросу реэкспорта вооружения в Украину. Дискуссию перенесли на следующий год.

При этом президент Швейцарии Ален Берсе заявлял, что Берн не планирует в силу своего нейтралитета разрешать реэкспорт на Украину поставленных Германии и Испании швейцарских вооружений.

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