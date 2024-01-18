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Посол України в Туреччині: актуальність Bayraktar не зникла, втім використовують інакше

Фото: актуальність Bayraktar не зникла, втім використовують інакше (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Актуальність турецьких безпілотників Bayraktar у війні проти Росії не зникла, втім, БпЛА сьогодні використовують з іншими цілями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Туреччині Василя Боднара під час брифінгу.

"Насправді актуальність (Bayraktar, - ред.) не зменшилася, просто є інша методика використання... На сьогодні, оскільки лінія фронту більш-менш стабільна, а система протиповітряної оборони (Росії, - ред.) глибоко ешелонована, використання за прямим призначенням цих безпілотників Bayraktar для удару по ворожих силах є недоцільним, оскільки вони, як і будь-який літальний апарат, доволі вразливі для ППО. Тому їх використовують зовсім з іншими цілями", - сказав Боднар.

За словами посла, сьогодні продовжується не лише поставки безпілотників Bayraktar до України, але й комплектуючих, які допомагають розвитку нових видів БпЛА у Туреччині.

"Це все складає взаємодоповнюючу взаємодію в оборонно-промисловому комплексі... І, звичайно, не знімається з порядку денного будівництво заводу Bayraktar в Україні і виробництво цих безпілотників зі штампом "Made in Ukraine", - додав посол Боднар.

Завод Bayraktar

У липні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про підготовку угоди з Туреччиною, яка дозволить розпочати будівництво заводу безпілотників Bayraktar на території нашої країни.

Компанія Baykar вже отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні. Тим часом гендиректор Халюк Байрактар сказав, що завод в Україні відкриють уже 2025 року. Обсяг запланованих інвестицій становить 95,5 млн доларів.

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