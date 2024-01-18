Посол Украины в Турции: актуальность Bayraktar не исчезла, впрочем, используют иначе

"На самом деле актуальность (Bayraktar, - ред.) не уменьшилась, просто есть другая методика использования... На сегодня, поскольку линия фронта более-менее стабильна, а система противовоздушной обороны (России, - ред.) глубоко эшелонирована, использование по прямому назначению этих беспилотников Bayraktar для удара по вражеским силам нецелесообразно, поскольку они, как и любой летательный аппарат, довольно уязвимы для ПВО. Поэтому их используют совсем с другими целями", - сказал Боднар.

По словам посла, сегодня продолжаются не только поставки беспилотников Bayraktar в Украину, но и комплектующих, которые помогают развитию новых видов БпЛА в Турции.

"Это все составляет взаимодополняющее взаимодействие в оборонно-промышленном комплексе... И, конечно, не снимается с повестки дня строительство завода Bayraktar в Украине и производство этих беспилотников со штампом "Made in Ukraine", - добавил посол Боднар.

Завод Bayraktar

В июле 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволит начать строительство завода беспилотников Bayraktar на территории нашей страны.

Компания Baykar уже получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине. Между тем, гендиректор Халюк Байрактар сказал, что завод в Украине откроют уже в 2025 году. Объем запланированных инвестиций составляет 95,5 млн. долларов.