Посол України в США поскаржилася на атаку пранкерів

Дипломат вказала, що кіберзловмисники вдають, що нібито використовують секретний телефон.

"Колеги, за останні дні отримала на телефон купу повідомлень від пранкерів/зловмисників, які видають себе за американських урядовців і або просять прямі контакти наших урядовців, або терміново переговорити (звичайно, вдаючи, що пишуть з якогось секретного телефону)", - зазначила посол.

За її словами, для контактів з партнерами використовують виключно перевірені канали комунікації, тому подібні атаки відразу зафіксували і повідомили правоохоронців.