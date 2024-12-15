Посол Украины в США пожаловалась на атаку пранкеров

Дипломат указала, что киберзлоумышленники делают вид, что якобы используют секретный телефон.

"Коллеги, за последние дни получила на телефон кучу сообщений от пранкеров/злоумышленников, которые выдают себя за американских чиновников и либо просят прямые контакты наших чиновников, либо срочно переговорить (конечно, делая вид, что пишут с какого-то секретного телефона)", - отметила посол.

По ее словам, для контактов с партнерами используют исключительно проверенные каналы коммуникации, поэтому подобные атаки сразу зафиксировали и сообщили правоохранителям.