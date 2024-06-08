Назвався екс-президентом України. Глава МЗС Британії став жертвою пранкера

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За даними видання, міністр та пранкер спочатку обмінялися кількома повідомленнями. Декілька днів тому вони провели відеодзвінок.

Кемерон припинив розмову, коли у нього виникли підозри, оскільки пранкер попросив у нього контакти членів британського уряду.

Міністерство закордонних справ Британії заявили, що провели розслідування, з'ясувалося, що дзвінок справді був обманом. У відомстві не уточнили, хто стоїть за цим та як вони могли зв'язатися з міністром.

МЗС пояснило, що оприлюднило подробиці розмови через побоювання, що нею можуть маніпулювати.

Як пише The Telegraph, це не перший подібний випадок, націлений на британських політиків. Раніше Росію звинувачували в тому, що вона стоїть за цим.