Посол Украины попросил Германию предоставить генераторы и дополнительное вооружение

Посол Украины Алексей Макеев призывает Германию усилить поддержку. В частности, дипломат попросил предоставить Украине генераторы и дополнительное вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Макеев призвал власти Германии передать Украине генераторы, трансформаторы и другое оборудование для ликвидации последствий ракетных ударов по энергетическим объектам Украины.

Также посол подчеркнул, что Украина нуждается и в дополнительных системах ПВО, чтобы бороться с российскими ракетами. Он отметил, что немецкий комплекс IRIS-T спасает жизнь украинцам.

Однако Макеев добавил, что украинские войска также ожидают дополнительных БМП и танков.

"Мы сейчас находимся в доверительном диалоге с федеральным правительством. Нам нужно оружие, чтобы выиграть эту войну", - подчеркнул дипломат.

Напомним, Германия передала Украине дополнительные танковые тягачи Oshkosh и автомобили.

Также отметим, что военные и президент Владимир Зеленский предупредили украинцев, что Россия готовится к новым атакам. Враг вывел в Черное море ракетоноситель.

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