Посол України про постачання німецьких Marder: це відправна точка для танків Leopard

"Німецька промисловість, консультуючись з урядом Німеччини та Україною, робить вирішальний внесок у перемогу України у війні, яку розв’язала Росія проти моєї країни та проти Заходу. Навіть якщо для когось це звучить дивно: німецька зброя рятує життя та сприяє поверненню миру в Європі", - сказав він.

Водночас рішення німецької влади передати Україні броньовану техніку добре сприйняла громадськість та промисловість. Він також подякував Німеччині за зенітний комплекс Iris-T і зенітні танки Gepard, які вже показують "фантастичні результати".

При цьому Макєєв наголосив, що оптимістично налаштований щодо постачання танків Leopard. За його словами, передача німецьких БМП Marder може стати "

Leopard", - додав дипломат.