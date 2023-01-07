UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посол України про постачання німецьких Marder: це відправна точка для танків Leopard

Фото: посол України в Німеччині Олексій Макеєв (facebook com oleksii makeiev)
Автор: Наталія Юрченко

Передача Німеччиною БМП Marder може стати відправною точкою у постачанні танків Leopard для України. При цьому німецька зброє вже допомагає українцям рятувати життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Німеччині Олексія Макеєва в інтерв'ю Wirtschafts Woche.

"Німецька промисловість, консультуючись з урядом Німеччини та Україною, робить вирішальний внесок у перемогу України у війні, яку розв’язала Росія проти моєї країни та проти Заходу. Навіть якщо для когось це звучить дивно: німецька зброя рятує життя та сприяє поверненню миру в Європі", - сказав він.

Водночас рішення німецької влади передати Україні броньовану техніку добре сприйняла громадськість та промисловість. Він також подякував Німеччині за зенітний комплекс Iris-T і зенітні танки Gepard, які вже показують "фантастичні результати".

При цьому Макєєв наголосив, що оптимістично налаштований щодо постачання танків Leopard. За його словами, передача німецьких БМП Marder може стати "

Leopard", - додав дипломат.

Нагадаємо, у Німеччини підтвердили, що передадуть Україні до 40 бойових машин Marder. Їх планують відправити у першому кварталі 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомога