Посол Украины о поставках немецких Marder: это отправная точка для танков Leopard

Передача Германией БМП Marder может стать отправной точкой в поставках танков Leopard для Украины. При этом немецкое оружие уже помогает украинцам спасать жизнь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Германии Алексея Макеева в интервью Wirtschafts Woche.
"Немецкая промышленность, консультируясь с правительством Германии и Украиной, вносит решающий вклад в победу Украины в войне, которую развязала Россия против моей страны и против Запада. Даже если для кого-то это звучит странно: немецкое оружие спасает жизнь и способствует возвращению мира в Европе ", - сказал он.
В то же время решение немецких властей передать Украине бронированную технику хорошо восприняла общественность и промышленность. Он также поблагодарил Германию за зенитный комплекс Iris-T и зенитные танки Gepard, уже показывающие "фантастические результаты".
При этом Макеев подчеркнул, что оптимистично настроен по поставкам танков Leopard. По его словам, передача немецких БМП Marder может стать "отправной точкой" в этом вопросе.
Leopard", - добавил дипломат.
Напомним, в Германии подтвердили, что передадут Украине до 40 боевых машин Marder. Их планируется отправить в первом квартале 2023 года.
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