Посол України: Ми вдячні США за зброю, але нам потрібно більше і швидше

"Немає такого поняття, як достатньо швидко, коли ми протистоїмо такому злому ворогу, і ми повинні надолужити згаяне протягом тривалої паузи", – сказала Маркарова, додавши, що це має відбутися "швидше".

Посол, яка нещодавно повернулася з поїздки до України, заявила, що країні потрібно більше систем протиповітряної оборони, аби відповісти на посилення ударів по українських громадах.

"Ми дуже вдячні тим, хто надає нам свої системи. Ми вдячні США за те, що вони шукають їх, дозволяють, фінансують деякі з них, але нам потрібно більше, і настав час буквально прийняти кілька сміливих рішень і надати нам більше цього, щоб ми могли побачити їх відразу, де вони нам потрібні", - сказала Маркарова.

Також вона підкреслила, що Україна наполягає на дозволі завдавати ударів по цілях на території Росії зброєю американського виробництва.

"Ми захищаємося. Незалежно від того, завдаємо ми ударів по російських військах на нашій території чи російських військах за межами нашої території. І ми намагаємося це робити. Але, звичайно, є певні обмеження. Зараз я не буду публічно вдаватися в дискусії з США або будь-яким іншим нашим партнером. Але я просто хочу сказати, що зрозуміло, що Росія тут є агресором", - наголосила дипломат.

Удари по території РФ